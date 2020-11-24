Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediyespor (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 41 ve 68. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada Pelkas ve 73'te Ademi kaydetti.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte kupada bir üst tura adını yazdırdı.

GOL: 41', 68' Thiam, 63' Pelkas, 73' Ademi

5' Fenerbahçe maça hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Thiam'ın şutunda top direkten döndü.

15' Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

28' Caner Erkin'in kullandığı frikik az farkla auta çıktı.

41' Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'nin kale alanının önüne doğru kestiği topa gerilerden gelen Mame Thiam şık bir kafa vuruşu yaptı ve golünü attı. Thiam bu sezon Fenerbahçe ile ilk golünü attı.

48' Pelkas'ın taşıdığı topu Mert Hakan sol kanattaki Thiam'a bıraktı. Thiam'ın çaprazdan vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

63' Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanatta Mert Hakan'la duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu son çizgide pasını çıkardı, ön direkteki Pelkas'ın gelişine vurduğu şut ağlara gitti.

68' Thiam yine sahneye çıktı! Savunmadan topu çalan Mame Thiam sol çaprazdan, ceza alanına girip uzak direğe yolladı ve skoru 3-0 yaptı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Thiam, Samatta.

Sivas Belediyespor'un 11'i: Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki, Mustafa

KUPA PROGRAMI

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)



25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)



26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)