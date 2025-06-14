Fenerbahçe 3 yıldızın transferi için masada!

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Fenerbahçe, transferde sessiz ve derinden ilerliyor... Şu ana kadar hiçbir futbolcuya imza attırmadığı için taraftarların eleştirilerine hedef olan sarı lacivertlilerin, üç önemli ismin transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

Yeni sezona en az 7 yeni oyuncuyla girmeyi planlayan başkan Ali Koç ve yönetimi, bu sezon Milan’da kiralık oynayan ancak bonservisi Manchester City’de olan sağ bek Kyle Walker ile Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ve stoperi Arseniy Batagov’u renklerine bağlamaya çalışıyor.

WALKER 1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

İngiltere Milli Takımı’nda da oynayan Kyle Walker’ın ay sonunda Manchester City’ye döneceğini hesap eden Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli sağ beke 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. City’nin, 1 yıl mukavelesi kalan 35 yaşındaki Walker’ı uygun bir ücret karşılığında Fenerbahçe’ye göndermeye sıcak baktığı, oyuncunun da ilk etapta olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun hem üçlü hem de dörtlü savunmada rahatlıkla oynayabilmesi nedeniyle Kyle Walker’ın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

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BATAGOV'UN SATIŞINDAN PAY DA VERİLECEK

Fenerbahçe, Mourinho’nun listesindeki Uğurcan’a karşılık Trabzonspor’a 3 milyon Euro para ve Miha Zajc ile Lincoln Henrique’yi bonservisleriyle önerdi. Monaco ve Galatasaray’ın da talip olması nedeniyle bu teklifin daha da artması bekleniyor. Fenerbahçe, Trabzonspor’un geçen yıl 1.8 milyon Euro’ya aldığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov’un transferi için de büyük çaba sarf ediyor. Başkan Ali Koç’un Batagov için kentin önde gelen işadamlarından Erol Tuna’dan destek isteyeceği ve ileride satışından pay vereceği de öğrenildi