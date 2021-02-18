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Spor Arena
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı?

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Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı?
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Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı sorusu, bir televizyon programında ekrana gelen olayların ardından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliğine göre her 5 şampiyonlukta bir yıldız arma üzerindeki yerini almaktadır. Peki, bu kapsamda Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı? İşte, o bilgiler

Fenerbahçe 3. Yıldızı 2004 yılında edindiği şampiyonlukla takmıştır. Şu an 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, bir şampiyonluk daha elde etmesi halinde 4. Yıldızı armasının üzerine ekleyebilecek. İşte, takımların şampiyonlukları ve kazandıkları yıllar;

KulüpŞampiyonlukKazanılan yıllar
Galatasaray

 

22

1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019
Fenerbahçe

 

19

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014
Beşiktaş

  

15
1957[I], 1958[I], 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017
Trabzonspor

 

6
1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984
Bursaspor

 

1
2010
İstanbul Başakşehir

 

1
2020
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