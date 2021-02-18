Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı?

Fenerbahçe 3. Yıldızı 2004 yılında edindiği şampiyonlukla takmıştır. Şu an 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, bir şampiyonluk daha elde etmesi halinde 4. Yıldızı armasının üzerine ekleyebilecek. İşte, takımların şampiyonlukları ve kazandıkları yıllar;

Kulüp Şampiyonluk Kazanılan yıllar Galatasaray 22 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 Fenerbahçe 19 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 Beşiktaş 15 1957[I], 1958[I], 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017 Trabzonspor 6 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 Bursaspor 1 2010 İstanbul Başakşehir 1 2020