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Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı?
Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı sorusu, bir televizyon programında ekrana gelen olayların ardından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliğine göre her 5 şampiyonlukta bir yıldız arma üzerindeki yerini almaktadır. Peki, bu kapsamda Fenerbahçe 3. Yıldızı ne zaman aldı? İşte, o bilgiler
Fenerbahçe 3. Yıldızı 2004 yılında edindiği şampiyonlukla takmıştır. Şu an 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, bir şampiyonluk daha elde etmesi halinde 4. Yıldızı armasının üzerine ekleyebilecek. İşte, takımların şampiyonlukları ve kazandıkları yıllar;
|Kulüp
|Şampiyonluk
|Kazanılan yıllar
|Galatasaray
22
|1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019
|Fenerbahçe
19
|1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014
|Beşiktaş
|1957[I], 1958[I], 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017
|Trabzonspor
|1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984
|Bursaspor
|2010
|İstanbul Başakşehir
|2020