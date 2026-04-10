Fenerbahçe, 3 transferi belirledi! Sadettin Saran'dan Avrupa'da şov

Haberin Devamı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yıldız isimlerle, nokta atışı transferler yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’de geçtiğimiz yaz Ali Koç Yönetimi, Alman ekolüne yönelerek sportif direktörlüğe Devin Özek’i getirmiş, Mourinho’nun kovulmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco’yu oturtmuştu. Sadettin Saran Yönetimi ise bu yaz transferde gözünü Alman pazarına dikti.

GORETZKA'YA ÇİFTE PRES

Orta sahada öncelik ‘8 numara’ takviyesi. Sarı-lacivertliler, yıllardır Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın en önemli parçalarından biri olan Leon Goretzka ile bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Haberin Devamı

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Sözleşmesi bitecek olan ve Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirleme planı yapan tecrübeli yıldız için Devin Özek’in çalışmaları devam ediyor. Bu transferde Atletico Madrid, Juventus, Napoli gibi dişli rakipler olsa da Özek ve yönetici Ertan Torunoğulları Goretzka için yoğun mesai harcıyor.

GUIRASSY İÇİN HER ŞEY YAPILACAK

Sarı-Lacivertliler’in Almanya’da bir diğer adresi ise Borussia Dortmund. Sarı-Siyahlılar’ın hücumdaki jokeri Julian Brandt da sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımından ayrılacak. 29 yaşındaki oyuncunun da talibi çok. Öte yandan ‘tartışılmayacak’ bir forvet için kesenin ağzını açacak olan Fenerbahçe, Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy'yi de listeye eklemişti. Yönetim, 30 yaşındaki forvetin 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

STOPERE LEITE

Kanarya'nın Almanya’da takip ettiği isimlerden biri de ocak ayında da gündeme gelen Diogo Leite. Portekizli solak stoper, 2022’den beri formasını giydiği Union Berlin’den ayrılıp bu yaz bedelsiz bir şekilde transfer yapmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı