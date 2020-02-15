Fenerbahçe, 3 puan için Ankara'da! 3 gol bulamazlarsa iddaa'da...

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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE

Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak 14 maçlık galibiyet hasretine son veren Ankaragücü, 22. haftaya düşme potasında giriyor.

Alanyaspor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise iç sahada 3. kez puan kaybetmişti. Ankara yolculuğu öncesi son antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar dışında eksik yok.

Kırklarelispor ile oynanan kupa rövanşında forma giyen Hasan Ali Kaldırım da hazır hale geldi. TD Ersun Yanal, derbi öncesi Ankaragücü karşısında puan kaybı yaşamak istemediklerini belirtti.

Kaleci Altay Bayındır, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ve Brezilyalı orta saha Luiz Gustova, sarı kart sınırında! Bu 3 isim, Ankaragücü karşısında sarı kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Mete Kalkavan'ın yöneteceği bu mücadeleye karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı lig maçlarında sadece Denizlispor karşısında ilk yarıyı önde kapatabildi.

- Ankaragücü son 7 lig maçının 6'sını kaybetmedi! (5 beraberlik - 1 galibiyet)

- Ankara ekibinin son 7 iç saha maçında ise galibiyeti bulunmuyor! (4 mağlubiyet - 3 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %68'i sarı-lacivertli ekibin Ankara'da 3 puan alacağını düşünüyor.

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Ankaragücü uzun zaman sonra kazansa da Yeni Malatyaspor’un 10 kişi kalması kazanmalarında etkili oldu. Gerson ve Saba ikilisi hücum bölgesinde hareketliler.

Fenerbahçe’de Alanyaspor beraberliği canları sıktı. Kupada yarı final aşamasını ceplerine koydular ve Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyorlar. Sarı lacivertliler kazansa da deplasmanlarda çok zorlandığı için, çıkış arayan Ankaragücü karşısında 3 gol atma olasılıkları yüksek görünmüyor.

Tercihim "Fenerbahçe 2.5 ALT" olacak.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





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