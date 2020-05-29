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Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da!

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Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da!
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Fenerbahçe, Riva'da sürdürdüğü kampının 3 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kafile, pazartesi günü ise Riva'da korona virüs testine girecek.

Sezonun kalan 8 haftalık kısmı için TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kamp çalışmalarını sürdüren Feneerbahçe, 3 Haziran'a kadar burada çalışmalarını yapacaklarını açıkladı.

Riva'daki kampta 1 Haziran Pazartesi günü A takım oyuncuları, teknik ve idari kadrolarına korona virüs testi yapılacak olan sarı-lacivertliler, 4-5 Haziran'da ise izin yapacak.

6 Haziran'da Samandıra'da antikor testine tabi tutulacak olan Fenerbahçe kafilesi, test sonuçlarına göre 12 Haziran'da başlayacak lig hazırlıklarını Samandıra'da gerçekleştirecek.

 

Fenerbahçe, 3 Hazirana kadar Rivada

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