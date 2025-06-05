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Fenerbahçe 3 golcü birden alacak!

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#Transfer#Fenerbahçe#Dzeko
Fenerbahçe 3 golcü birden alacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 07:00

Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde santrfor arayan Fenerbahçe, yeni alınacak futbolcunun Anderson Talisca ile uyum içinde oynayabilecek olmasına dikkat edecek. Sarı lacivertlilerin takımdan ayrılan Dusan Tadic’in yerine de daha genç ve dinamik bir kanat oyuncusu alması bekleniyor.

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Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de 1 Haziran itibariyle başlayan transfer çalışmalarında birinci öncelik, dünya çapında bir santrfor transfer etmek.

Edin Dzeko’nun ayrılması, son maçlarda taraftarın tepkisini çeken Youssef En-Nesyri’ye cazip bir teklif gelmesi halinde ‘satılabilir’ gözüyle bakılması ve Cenk Tosun’un ise neredeyse koca sezonu doğru dürüst maç yapmadan geçirmesi, forvet hattına ikisi direkt oynayabilecek, diğeri de hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek olan üç transfer yapılmasını zorunlu hale getirdi.

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ANDERSON TALISCA İLE UYUMLU OLMALI

Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin yeni alacağı santrforların, gelecek sezon takımda kalması garanti olan Anderson Talisca ile uyum içinde oynayabilecek isimler olmasına dikkat edilecek. Fenerbahçe yönetiminin ayrıca, Edin Dzeko gibi takıma veda eden Dusan Tadic’in yerine daha genç ve dinamik bir kanat oyuncusu transfer etmesi bekleniyor. Türkiye’de kalmaya sıcak bakmadığı öğrenilen Dusan Tadic’e Yunanistan, Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkeden ciddi talipler olduğu biliniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dzeko

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