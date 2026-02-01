×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe 3 eksikle Kocaelispor karşısında! 3 oyuncu sınırda

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kocaelispor#Süper Lig
Fenerbahçe 3 eksikle Kocaelispor karşısında 3 oyuncu sınırda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 10:42

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Haberin Devamı

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni golcüsü CherifFenerbahçe'nin yeni golcüsü Cherif!Haberi görüntüle

3 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe 3 eksikle Kocaelispor karşısında 3 oyuncu sınırda

Haberin Devamı

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kocaelispor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!