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Fenerbahçe 3 eksikle Bodrum FK'yi ağırlayacak! Maçta bir ilk yaşanacak...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Bodrum Fk#Süper Lig
Fenerbahçe 3 eksikle Bodrum FKyi ağırlayacak Maçta bir ilk yaşanacak...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 10:35

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK mücadelesine sahne olacak. İşte bu maçtan tüm detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de yarın takımdaki yerini alamayacak.

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SOL BEK TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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#FENERBAHÇE#Bodrum Fk#Süper Lig

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