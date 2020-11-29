Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-3 kazanarak Kadıköy'de 15 yıl sonra galibiyet aldı. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar, Necip Uysal ve N'Sakala kaydetti.
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı.
Karşılaşmanın 4 ve 20. dakikalarda Aboubakar ile skoru 2-0'a getiren Beşiktaş, 34. dakikada Cisse'nin golüne engel olamadı.
İlk devreyi 2-1 önde kapatan Beşiktaş, 50. dakikada Larin'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye Necip Uysal çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan ile skoru 3-2'ye getirdi.
Siyah-beyazlılar 88. dakikada N'Sakala ile durumu 4-2 yaptı. Son sözü 90+7. dakikada Ozan Tufan penaltıdan söyledi Beşiktaş sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 16'ya yükseldi. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2' Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.
6' Fenerbahçe'de Pelkas ceza sahasına girmek üzereyken Rıdvan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
13' Siyah-beyazlılar geriden oyun kurarken Josef iki stoperin arasına giriyor.
20' Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Aboubakar'ın şutu tam köşeden ağlarla buluştu
29' Fenerbahçe'de Perotti'nin ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
34' Kullanılan köşe vuruşuna Tisserand kafayı vurdu, ardından altıpasta bomboş topla buluşan Cisse'nin vuruşu ağları havalandırdı
39' Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti.
44' Larin sol kanatttan çalımlarla ceza sahasına girdi, ardından kaleci Altay'ı da geçmek isterken Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı
46' Fenerbahçe'de hızlı hücum fırsatında ceza sahasına kadar topu süren Ozan Tufan'ın vuruşunu Beşiktaş savunması kesti.
50' Gökhan Gönül'ün yüzüne darbesinin ardından Cyle Larin ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışıdna kaldı
51' Caner'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında bomboş yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.
53' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı!
68' Sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı
71' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Atiba uzaklaştırdı.
74' Fenerbahçe'de Aboubakar'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Pelkas'ın ara pası Ademi'den önce kaleci Utku'da kaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo, Ozan; Pelkas, Perotti, Cisse.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
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