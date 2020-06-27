Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor

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Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Vedat Muriqi çıktı ve takımını öne geçirdi. Bu gole yanıt 81. dakikada Ndayishimiye'den geldi.

Yeni Malatyaspor 89. dakikada Donald ile öne geçerken 90. dakikada Ozan Tufan skora denge getirdi.

Son sözü 90+6. dakikada yine Ozan Tufan söyledi ve Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı

Yeni Malatyaspor 65. dakikada Gökhan Töre'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.

41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.

45 2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.

89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.

90 6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.



* Fenerbahçe'de Simon Falette, adalesindeki sertleşmeden dolayı tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.



* Mehmet Ekici bu maçta ilk 11'de görev yapıyor. Jailson da orta sahada oynayacak. Gustavo bu maçta stoperde görev yapıyor.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın,Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut

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