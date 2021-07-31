Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (Hazırlık maçı özeti ve golleri)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Greuther Fürth ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 5. dakikada Zajc, 8 ve 30. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Greuther Fürth'ün golleri ise 34. dakikada Barry ve 76. dakikada Leweling'ten geldi. Fenerbahçe'de Miha Zajc, mücadeleyi 2 asistle tamamladı.

Fenerbahçe, ilk 4 hazırlık maçında Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorlarla mağlup etmiş ve Zwolle ile berabere kalmıştı.

Pereira'nın öğrencileri, Ağustos'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

- Pereira, PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alman temsilcisine karşı PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü. Portekizli teknik adam ayrıca, 3-4-3 sistemini bozmadı.



- 8 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi



Fenerbahçe'de 8 oyuncu, maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil edilmedi.



- Zanka da maçta süre aldı



Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, karşılaşmanın son bölümünde görev yaptı. Danimarka Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan ve sarı-lacivertli ekibin kampına geç katılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 72. dakikada Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu.



- Altay ve Tisserand 90 dakika mücadele etti



Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, 90 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamı Pereira, mücadele esnasında 9 ismi değiştirirken, Altay ve Tisserand maçın tamamında forma giydi.