Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (Hazırlık maçı özeti ve golleri)
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi. Pelkas ise mücadeleyi 2 asistle tamamladı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Greuther Fürth ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 5. dakikada Zajc, 8 ve 30. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Greuther Fürth'ün golleri ise 34. dakikada Barry ve 76. dakikada Leweling'ten geldi. Fenerbahçe'de Miha Zajc, mücadeleyi 2 asistle tamamladı.
Fenerbahçe, ilk 4 hazırlık maçında Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorlarla mağlup etmiş ve Zwolle ile berabere kalmıştı.
Pereira'nın öğrencileri, Ağustos'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
- Pereira, PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alman temsilcisine karşı PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü. Portekizli teknik adam ayrıca, 3-4-3 sistemini bozmadı.
- 8 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi
Fenerbahçe'de 8 oyuncu, maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil edilmedi.
- Zanka da maçta süre aldı
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, karşılaşmanın son bölümünde görev yaptı. Danimarka Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan ve sarı-lacivertli ekibin kampına geç katılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 72. dakikada Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu.
- Altay ve Tisserand 90 dakika mücadele etti
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, 90 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamı Pereira, mücadele esnasında 9 ismi değiştirirken, Altay ve Tisserand maçın tamamında forma giydi.