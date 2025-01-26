Fenerbahçe 3-2 Göztepe maç özeti (Süper Lig)

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka büyük heyecana sahne oldu.

Tam 5 golün atıldığı maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 46. ve 53. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 55. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 25. dakikada Juan ve 82. dakikada Miroshi'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, 48 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirdi. 2 maç aradan sonra yenilen Göztepe ise 34 puanla 5. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe 3-2 Göztepe

GOLLER: 25' Juan, 82' Miroshi - 46', 53' En-Nesyri, 55' Oğuz Aydın

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada sol tarafta topla buluşan Miroshi pasını ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında kale önünde topla buluşan Tijanic’in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Amrabat’ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

36. dakikada Dennis sağ taraftan çizgiye inerek pasını ceza sahası sol çaprazına aktardı. Bu noktada topla buluşan Djalma’nın şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Oğuz Aydın’dan döndü.

37. dakikada kaleci Lis’in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic’e aktardı. Tijanic’in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+7. dakikada Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada sol taraftan Saint Maximin’in ortasında önce Miroshi ardından Koray Günter’den seken top En-Nesyri’nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

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53. dakikada sol taraftan Kostic’in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

55. dakikada orta alanda topla buluşan Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın’a aktardı. Oğuz, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1.

73. dakikada sağ taraftan Szymanski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa Romulo ceza sahası sağ çaprazından yere sektirerek vuruşunu yaptı. Arka direkte yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2.