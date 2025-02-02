Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor maç özeti (Süper Lig)

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Fenerbahçe ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor, 7. ve 13. dakikalarda Ali Sowe'un golleriyle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+8. dakikada Dzeko'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi. 80. dakikada bir kez daha Edin Dzeko sahneye çıktı ve skor 2-2'ye geldi.

89. dakikada ise Oğuz Aydın'ın ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Rizespor'da 45+7. dakikada Olawoyin ve 78. dakikada Rachid Ghezzal, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Son 3 maçta 2. kez yenilen Rizespor ise 27 puanla 10. basamakta yer aldı.

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Fenerbahçe, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak.

Fenerbahçe 3-2 Rizespor

GOL: 7', 13' Ali Sowe - 45+8' (P), 80' Dzeko, 89' En-Nesyri

Kırmızı kart: 45+6' Olawoyin

Fenerbahçe'nin 42. dakikada Skriniar ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Akintola’nın sol taraftan pasında Ali Sowe’un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe’un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can’ın solundan ağlarla buluştu. 0-2

21. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan son anda çeldi.

24. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünden Dzeko’nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.

42. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Skriniar’ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

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45. dakikada Kostic’in sol taraftan çizgiye kadar indikten ceza sahası içine ortasında savunmaya da çarpan topu kaleci Tarık çeldi. Dzeko’nun hareketlendiği meşin yuvarlağı Samet Akaydin son anda uzaklaştırdı.

45+5. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin'in ceza sahası içinde Skriniar'ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin'i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

45+8. dakikada penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-2

45+11. dakikada Szymanski'nin pasında Fred'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunu kaleci Tarık çeldi. Pozisyonun devamında Oğuz'un boş kaleye kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

54. dakikada Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin kafayla kale alanına gönderdiği topu alan Dzeko’nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

56. dakikada Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada Szymanski’nin sol taraftan ceza sahası içine ortasında En-Nesyri’nin altı pas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

76. dakikada Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanında kaldı.

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78. dakikada oyun çıkmak için kenara hareketlenen Rachid Ghezzal, üst üste gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

79. dakikada Szymasnki’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafayla indirdiği topta Talisca gelişine vurdu. Kaleci Tarık’tan seken topu Dzeko tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

85. dakikada Talisca’nın uzak mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

89. dakikada Tadic’in sol taraftan ortasında En-Nesyri, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+8. dakikada Tadic’in pasında topu alan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.