Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maçın özeti)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 3-1 kazandı ve 9 resmi maç sonra Trabzonspor'u mağlup etti.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 23. dakikasında Afobe ile öne geçen Trabzonspor, 51. dakikada Tisserand'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Enner Valencia çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Son sözü 72. dakikada Cisse söyledi ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 9 resmi maç sonra Trabzonspor karşısında kazandı.
Fenerbahçe'nin puanı 14' e yükselirken Trabzonspor 5 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı
8' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
15' Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı
19' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Altay'da kaldı.
23' Sosa ve Lemos'un çarpışmasının ardından topu kazanan Afobe'nin ceza sahası içinden çektiği düzgün şut kaleci Altay'ın solundan ağlarla buluştu
34' Fenerbahçe'de Ozan, Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu ama ilk kontrolü iyi yapamayınca şut açısı bulamadan topu kaybetti.
45' Marlon'un kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'ın kucağında kaldı.
46' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Serkan Asan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
51' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand'ın şutu Serkan'ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu
63' Baker'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.
64' Samatta'nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Uğurcan kurtardı, top taca çıktı.
71' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül arkaya aşırdı, bomboş bir şekilde topla buluşan Cisse ise ağları havalandırdı
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Ozan Tufan, Pelkas, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe
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