Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler, 21. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise sahneye Oğuz Aydın çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Kasımpaşa 62. dakikada Fall'un golüyle umutlanırken son sözü 71. dakikada En-Nesyri söyledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 7. maçını kazanan Fenerbahçe'nin puanı 57'ye yükseldi. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray konuk olacak. Burak Yılmaz'ın ekibi ise Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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19. dakikada Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.

52. dakika Mert Müldür’ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Kevin Rodrigues’in yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen Mamadou Fall, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa kale önünde Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kurtardı.

71. dakikada Edin Dzeko’nun savunmanın arkasına attığı pasta hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin, kaleci Andreas Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesinden önce çizgiyi geçti. 3-1

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76. dakikada Edin Dzeko’nun pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri, topla birlikte sağ taraftan ceza sahası girip yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

78. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Mert Hakan Yandaş, pasını Edin Dzeko’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa