Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 3-1 galip gelirken evinde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 56. dakikada Mert Hakan Yandaş, 71. dakikada Enner Valencia ve 90+5'te Sinan Gümüş attı. Gaziantep FK'nın tek golü ise 66. dakikada frikikten Maxim'den geldi.

ALTAY'DAN BÜYÜK HATA

Gaziantep FK'nın golünde frikik öncesi Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, barajda yere yatan Pelkas'a kalkmasını söyledi. Bunun ardından Maxim, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Altay topu kurtardıktan sonra topla beraber çizgiyi geçerken VAR'dan gelen uyarıyla Mete Kalkavan gol kararını verdi.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 66'ya çıkarttı ve lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı lacivertliler, 3. sıradaki Galatasaray ile puan farkını da 4'e yükseltmiş oldu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top, kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.

34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.

45 1. dakikada Dicko'nun sağdan ortasında penaltı noktası civarında Kenan Özer'in kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın şutunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.

56. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada yapılan preste topu kazanan Ozan Tufan, soldan bindiren Mert Hakan Yandaş'ı gördü. Mert Hakan, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluştuktan sonra arka direğe yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0.

59. dakikada Maxim'in hücum yönünün solundan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında kimsenin müdahale edemediği top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

66. dakikada Gaziantep beraberliği yakaladı. Ceza yayı sağından kullanılan serbest vuruşta Maxim'in barajın altından yerden vuruşunda kaleci Altay çizgide topu kontrol etmeye çalıştı. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarı sonrasında topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi: 1-1.

71. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Caner Erkin'in soldan ortasında ceza sahası içinde Pelkas'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte vuran Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

80. dakikada soldan yapılan ortada ön direkte Enver Cenk Şahin meşin yuvarlağı Olkowski'ye topuğuyla indirdi. Olkowski müsait durumdayken penaltı noktası civarında daha müsait durumdaki arkadaşı Kenan Özer'i gördü. Kenan'ın vuruşunda kaleci Altay'ın çıkardığı topa Dicko'nun ikinci vuruşunda yine Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maxim'in penaltı noktasına çıkardığı topa gelişine Mirallas'ın müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90 5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Luiz Gustavo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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