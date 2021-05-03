Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor / Maç sonucu ve özeti

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Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk mücadelesini sürdürebilmek için sahaya çıkan sarı lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Yılmaz Vural'ın Erzurumspor'unu konuk etti.

Müsabakaya çık hızlı giriş yapan Belözoğlu'nun öğrencileri henüz 6. dakikada kazanılan penaltı atışında Jose Sosa'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi.

Akınlarını sürdüren Fenerbahçe, 12. dakikada Valencia ve 14. dakika Pelkas'ın golleriyle skoru 3-0 yaptı ve maçı erken kopardı.

Maçın son anlarında Erzurumspor, Özgür'ün kaydettiği golle skoru 3-1'e getirse de kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 76'ya çıkan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde takibini sürdürdü. Kadıköy'de puansız ayrılan Erzurumspor ise 37 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

Maçtan önemli anlar:

Müsabakanın ilk dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda Szumski son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Atağın devamında Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

6. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

14. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Pelkas'a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

81. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Obertan meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özgür Sert'e çıkardı. Özgür'ün gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

82. dakikada Butko'nun sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bölözoğlu'ndan 2 değişiklik

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.

Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada yine Jose Sosa görev alırken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride gol aradı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.



Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı



Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ligde son zamanlarda istikrarlı bir grafik çizen Serdar'ın yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği öğrenildi.



Tisserand 10 maç sonra



Fenerbahçe'nin Kongolu savunmacısı Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından 11'e döndü.

28 yaşındaki Tisserand, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.

Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Martta Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.







Ozan bekte



Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı.

Nazım Sangare'nin sakatlığı ve Gökhan Gönül'ün cezası sebebiyle sağ bekte oluşan boşluk sebebiyle Emre Belözoğlu bu bölgede Ozan Tufan'ı görevlendirdi.

Ozan, kariyerinde bazı maçlarda sağ bekte forma giymişti.



Fenerbahçe'de 6 eksik



Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda yer almadı.

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