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Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:05,Son Güncelleme:

Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

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Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ
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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve 53 puanla tamamladı. Çaykur Rizespor ise yenilgiye rağmen diğer maçların skoruna göre Süper Lig'de kalmayı başardı.

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  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel kareler
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel kareler
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel kareler
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel kareler
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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 39. dakikada Emre Belözoğlu, 60. dakikada Rodrigues ve 90+8. dakikada Ozan Tufan'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise 53. dakikada Skoda kaydetti.

Çaykur Rizespor, yenilgiye rağmen diğer maçların skoru sebebiyle 35 puanla ligde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Rodrigues'ten pası alan Ferdi'nin ceza alanı dışından şutund top kaleci Gökhan'da kaldı

11' Bir serbest vuruş kararı sonrası itirazlarda bulunan Boldrin, Hakem Halis Özkahya'dan uyarı aldı.

20' Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Çaykur Rizespor kontra atağa çıktı. Skoda'nın pasında topla buluşan Boldrin, kaleyi karşısına alıp boş durumda şutunu çekti. Üstten aut

27' Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Melnjak ortaladı, ceza alanı ön çizgisinde topu kontrol eden Skoda'nın şutunda kaleci Harun yattı ve köşede topu kontrol etti

39' Çaykur Rizespor savunması paslaşırken araya giren Emre Belözoğlu, bir anda ceza alanına sokuldu. Bu sırada Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu penaltıyı gole çevirdi

41' Rizespor, yakaladığı kontrayla gole çok yaklaştı. Skoda'nın pasıyla Boldrin ceza alanına girdi, karşı karşıya vuruşunda Harun topu çıkardı

47' Garry Rodrigues sağ kanattan topla birlikte içeri sokulmak isterken Oğuz Kağan'ı düşürdü, faul kararıyla top Çaykur Rizespor'a geçti.

53' Rakip yarı alanda topu kapan Rizespor, Boldrin'le hızlı atağa çıktı. Boldrin'in savunma arkasına yerden gönderdiği topla Skoda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı

60' Hasan Ali'nin pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu alan Garry Rodrigues sol ayağıyla sert vurdu, köşeye giden top ağlarla buluştu

66' Garry Rodrigues sağ ayağıyla vurdu, yerden giden topu kaleci Gökhan çeldi.

77' Fenerbahçe'de Ömer Faruk'un oyundan alınmasıyla kaptanlık pazubandı bu kez Hasan Ali Kaldırım'a geçti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda.

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