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Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (Maç özeti)

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Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 21:00

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 41'de Edin Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda En Nesyri atarken Başakşehir'in sayısını 59'da Piatek kaydetti.

Başakşehir'de Ba 45+1'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçta 3 sakat veren Fenerbahçe, oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için son bölümü 10 kişi oynadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

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FENERBAHÇE 3-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 42' Dzeko, 59' Piatek, 74' En Nesyri, 90' En Nesyri

KIRMIZI KART: 45+1' Ba

İlk yarı sonucu: 1-0

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

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Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.

26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

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59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1

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76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe - Başakşehir Canlı#Fenerbahçe - Başakşehir Saat Kaçta

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