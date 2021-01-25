Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (Maç özeti ve golleri)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, rahat bir oyun sergilediği maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takıma farklı galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51. dakikada Samatta ve 86. dakikada Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai de ilk maçına çıktı. Bir diğer yeni transfer Mesut Özil ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

FENERBAHÇE 3-0 KAYSERİSPOR

GOL: 20' Thiam, 51' Samatta, 86' Cisse

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Nazım, Serdar, Atilla Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Kayserispor'un 11'i: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro, Kanga

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...