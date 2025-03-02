Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, zirveyle puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe, 9. dakikada Mert Müldür'ün kaydettiği golle öne geçerken 26. dakikada Dusan Tadic farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü 30. dakikada En-Nesyri söyledi ve devreye 3 farkla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3 gollü galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 61 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile farkı 4'e indirdi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Mert’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

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26. dakikada Dzeko’nun sol tarafta çizgiye indikten ortasında arka direkte bulunan Çağlar topu indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Tadic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Kenan’dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderdi. 3-0

43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada arka direkte bulunan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mert'in kafa vuruşunda kaleci Kenan son anda yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

69. dakikada kendi yarı alanından topu alan Talisca'nın, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası içine girmek üzereyken savunmada Thalisson'un müdahalesi sonrası top, Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sol tarafından dışarıya çıktı

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oğuz Aydın, Kostic, Fred, Dusan Tadic, Szymanski, Edin Dzeko, En-Nesyri.

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Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Kelven, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.