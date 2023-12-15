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SarÄ± lacivertli kulÃ¼p, son 16 turuna kaldÄ±ÄŸÄ± Konferans Ligiâ€™nde 7.6 milyon Euro (242 milyon TL) Ã¶dÃ¼lÃ¼ garantiledi.

UEFA Konferans Ligi H Grubuâ€™nu lider bitirerek son 16 turuna yÃ¼kselen FenerbahÃ§e, bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi oldu. 3 eleme turu sonrasÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸi grupta 4 galibiyet elde edip birinci olan sarÄ± lacivertli kulÃ¼p toplamda 7 milyon 601 bin Euroâ€™yu (242 milyon TL) kasasÄ±na koymayÄ± garantiledi.

FENERBAHÃ‡E KONFERANS LiGiâ€™NDE NE KAZANDI?

Â· 1. Eleme Turu: 100 bin Euro

Â· 2. Eleme Turu: 100 bin Euro

Â· 3. Eleme Turu: 100 bin Euro

Â· Grup AÅŸamasÄ±: 2.94 milyon Euro

Â· KatsayÄ± PuanÄ±: 979 bin Euro

Â· Galibiyetler (4 MAÃ‡): 2 milyon 132 bin Euro

Â· Grup SÄ±rasÄ±: 650 bin Euro

Â·Son 16 Turu: 600 bin Euro

TOPLAM KAZANÃ‡: 7 MiLYON 601 BiN EURO

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