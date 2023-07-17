Fenerbahçe 23 kupa ve tecrübe transfer etti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 yıla çıkan Süper Lig şampiyonluğu hasretine artık son vermek için transferde müthiş bir atağa kalktı. Başkanlığının ilk 5 sezonunda genç, gelecek vadeden ve satışından para kazandıracak oyuncuların transferine ağırlık veren Koç, takımı hedefe ulaştıracak kalite ve tecrübeye sahip isimlerle anlaşmayı tercih etti. Fenerbahçe’nin bu yaz kadrosuna kattığı tüm yabancılar geçmişte kendi liglerinin en iyi takımlarında oynadılar ve toplamda 23 kupa kazandılar.

ZİRVE YARIŞI STRESİNİ İYİ BİLİYORLAR

Sarı lacivertli yönetimin ‘şampiyonluk yarışı stresi’ deneyimine sahip oldukları için tercih ettiği bu isimler içinde en ünlüsü olan Edin Dzeko, 3 ülkede 10 kupa kaldırdı. 2008-09 sezonunda Wolfsburg ile Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, daha sonra kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Manchester City’de 2 Premier Lig ve 1’er İngiltere Kupası, Lig Kupası, Süper Kupa kazandı. Dzeko, Fenerbahçe’den önceki takımı İnter’de de 2’şer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu tattı.

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Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladı Haberi görüntüle

24 YAŞINDAKİ SZYMANSKİ’NİN 4 KUPASI VAR

Yılın en büyük transfer sürprizi olan Sırp yıldız Dusan Tadic, geçtiğimiz 5 sezon forma giydiği Ajax’ta, 3 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazanıp, kulübün efsaneleri arasına girdi. Bu yaz kadroya katılan Polonyalı kanat oyuncusu Sebastian Szymanski henüz 24 yaşında olmasına karşın 4 kupa zaferi yaşadı. Legia Varşova’a 2 Polonya Ligi ve 1 Polonya Kupası kazanan Szymanski, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord’da da Hollanda Birinci Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

DJİKU VE UMUT’UN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Fenerbahçe’nin ilk transferi olan Ryan Kent, geçtiğimiz 4 yıl forma giydiği Glasgow Rangers ile 1’er İskoçya Ligi ve İskoçya Kupası kaldırdı. Son 4 sezonu Udinese’de geçiren ve 1-2 gün içinde imza taması beklenen Rodrigo Becao da 2018-19 sezonunda CSKA Moskova ile Rusya Kupası’nı kazandı. Fenerbahçe’nin bu yaz kadrosuna kattığı 6. yabancı olan 28 yaşındaki Alexander Djiku, her ne kadar şampiyonluk yaşamamış olmasa da, geçen yıl ülkesi Gana’da ‘Yılın Futbolcusu’ seçilmişti. Bu yılın tek yerli transferi olan 30 yaşındaki Umut Nayir de kupa kazanmadı ancak tecrübesi ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle takdir toplayan bir forvet oyuncusu.

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SADECE SZYMANSKİ’YE BONSERVİS

Başkanlık döneminin en yaşlı transferlerini gerçekleştiren Ali Koç’un kadroya dahil ettiği 7 yeni futbolcunun yaş ortalaması 29.8... Boşnak futbolunun 37 yaşındaki efsanesi Edin Dzeko kulüp tarihinin en yaşlı transferleri arasına girerken, Dusan Tadic de 34 yaşında. Sarı lacivertli kulübün bu yaz kadrosuna kattığı oyuncuların en genci ise, 24 yaşındaki Sebastian Szymanski.

Polonyalı 10 numara ayrıca Fenerbahçe’nin bu sezon bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği tek futbolcu unvanını unvanına. Sarı lacivertli kulüp büyük umutlarla renklerine bağladığı Szymanski için Dinamo Moskova Kulübü’ne 9.75 milyon Euro ödeyecek.

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EDiN Dzeko 37 YAŞINDA 10 KUPA

· 2 İngiltere Ligi (Manchester City)

· 1 İngiltere Kupası (Manchester City)

· 1 İngiltere Lig Kupası (Manchester City)

· 1 İngiltere Süper Kupa (Manchester City)

· 2 İtalya Kupası (İnter)

· 2 İtalya Süper Kupa (İnter)

· 1 Almanya Ligi (Wolfsburg)

SEBASTiAN SZYMANSKi 24 YAŞINDA 4 KUPA

· 2 Polonya Ligi (Legia Varşova)

· 1 Hollanda Ligi (Feyenoord)

· 1 Polonya Kupası (Legia Varşova)

RYAN KENT 26 YAŞINDA 2 KUPA

· 1 İskoçya Ligi (Rangers)

· 1 İskoçya Kupası (Rangers)

RODRiGO BECAO 27 YAŞINDA 1 KUPA

· 1 Rusya Süper Kupa (CSKA Moskova)

DUSAN Tadic 34 YAŞINDA 6 KUPA

· 3 Hollanda Ligi (Ajax)

· 2 Hollanda Kupası (Ajax)

· 1 Hollanda Süper Kupa (Ajax)

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