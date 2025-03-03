Fenerbahçe 21'lik yeteneği transfer ediyor! Salifou Soumah'ın bonservisi belli oldu

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Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kıyasıya rekabet içerisine girerken, diğer yandan da yaz transfer sezonu için kolları sıvadı.

Son yıllarda parlattığı genç oyuncuları Real Madrid, Napoli gibi dev kulüplere pazarlayan ve Avrupa kulüpleri için önemli bir referans haline gelen sarı lacivertliler, bir genç yeteneği daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SALIFOU SOUMAH FENERBAHÇE’YE

Azerbaycan Ligi ekiplerinden Zira Fc’de forma giyen Salifou Soumah’ı, Fenerbahçe’nin transfer edeceği ifade edilirken, oyuncunun sarı laciertlilere imza atmak istediği aktarıldı.



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SEZON BİTMEDEN SÖZLEŞME İMZALANACAK

Genç oyuncuya yakın kaynaklar, transfere ilişkin, “Oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp (Fenerbahçe), Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır. Sezon bitmeden sözleşmenin tamamlanması bekleniyor.” İfadesini kullandı.

SALIFOU SOUMAH KİMDİR?

3 Ekim 2003’te Gine’de doğan genç oyuncu, sağ kanat ve forvette forma giyiyor. Kariyerine Kaloum’da başlayan Soumah daha sonra Bastia, Le Havre ve Zira formaları giydi. Soumah bu sezon çıktığı 28 müsabakada 8 gol 4 asist üretti.