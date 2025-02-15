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Fenerbahçe, 2024-2025 özel formasını tanıttı. Söz konusu forma, 2.999 TL'den satışa sunuldu.

Fenerbahçe'nin yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın önde gelen global spor markası PUMA, ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ olan Fenerbahçemiz ile sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Futbol Takımlarımıza özel yeni bir forma tasarladı.

PUMA, hazırladığı özel forma tasarımını da etkileyici bir kampanyayla tanıttı.

Lacivert zemine sahip bu özel forma, tasarımında yer alan kanarya detayıyla hem takımımızın şanlı tarihine saygı duruşunda bulunuyor, hem de Fenerbahçemizin “daima zirveye hükmeden özgür ruhunu” simgeliyor.

Formanın görkemli bir kanarya desenine sahip dikkat çekici tasarımı, Fenerbahçemizin kulüp kimliğine derinlemesine işlenmiş bu özel sembolü gururla yeniden ön plana çıkarıyor.

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Lacivert üzerine özgün bir tasarımla eklenen bu detay, kulübümüzün zirve ruhunu ve sınırsız hedeflerini vurguluyor. Forma bu özellikleri ile taraftarlar için hem estetik hem duygusal bir anlam taşıyor."