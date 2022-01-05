Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Ali Koç'a kongre çağrısı

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Dernekten yapılan açıklamada Koç’a seslenildi ve özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Fenerbahçe’deki başarı mutluluktur. Başarı yoksa mutluluk da yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçeliler geldiğinizden beri mutsuz. 2018 ve 2021 seçim vaatleri yerine gelmediği gibi geleceğine dair de hiçbir inancımız kalmamıştır. Fenerbahçe’nin gelecekte daha iyi noktalara gelmesi bu yönetim tarzıyla ile mümkün değildir. Yapılması gereken tek şey hemen olağanüstü kongre kararı almaktır. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz. 15 Ocak’a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz.”