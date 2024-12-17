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Fenerbahçe 2 stoper, 1 sol bek alacak! Ali Koç düğmeye bastı, transfer harekatı başladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Ali Koç
Fenerbahçe 2 stoper, 1 sol bek alacak Ali Koç düğmeye bastı, transfer harekatı başladı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

Başkan Ali Koç’un talimatıyla harekete geçen sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp transfer çalışmalarına başladı. Öncelikle sol beke takviye yapacak olan sarı lacivertlilerde, Bologna’dan Miranda, Lecce’den Gallo, Tottenham’dan Reguilon ve Atletico Madrid’den Mandava isimleri gündemde. Stoper mevkisi için ilk adaylar; Al-Ahli’den Merih Demiral ve PSV’den Boscagli.

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Fenerbahçe’de son iki maçta yaşanan şanssızlıklar sol bekten sonra stoper transferini de zorunlu hale getirdi... Sol diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ekim ayından bu yana sahalardan uzak olan ve bu sezon forma giymesi beklenmeyen Jayden Oosterwolde’nin yokluğunda sol bekte sıkıntı yaşayan sarı lacivertilerde stoper oyuncularından Samet Akaydin Athletic Bilbao karşılaşmasında yaptığı hata sonrası taraftarlardan tepki gördüğü için gözden çıkarıldı. Brezilyalı Rodrigo Becao da Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapattı.

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SOL BEK İÇİN 4 ADAY FUTBOLCU BULUNUYOR

Savunma hattında üç oyuncuyu kaybeden Fenerbahçe’nin ara transferde iki stoper ve bir de sol bek alması bekleniyor. Başkan Ali Koç’un talimatıyla teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen sportif direktör Mario Branco’nun transfer çalışmalarını dün itibarıyla başlattığı öğrenilirken, öncelikle sol beke takviye yapılacağı öğrenildi. Bu mevki için Bologna’da forma giyen İspanyol Juan Miranda, Lecce’den Antonino Gallo, Tottenham’dan Sergio Reguilon ve Atletico Madrid’den Reinildo Mandava isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

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MERİH VE BOSCAGLİ’YE KİRALAMA FORMÜLÜ

İki futbolcunun alınacağı stoper mevkisinde ise ilk aday; Merih Demiral. Halen forma giydiği Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımının geçen yıl 16.6 milyon Euro’ya aldığı 26 yaşındaki milli futbolcunun bonservisinin pahalı olması nedeniyle kiralama yoluyla transfer edilmesi bekleniyor. Aynı bölge için PSV Eindhoven’da oynayan Olivier Boscagli’nin de adı geçiyor. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun da kiralık olarak sarı lacivertli renklere bağlanması için çalışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe 2 stoper, 1 sol bek alacak Ali Koç düğmeye bastı, transfer harekatı başladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Ali Koç

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