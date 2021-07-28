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Spor Arena
Haber Giriş: 28.07.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle (Hazırlık maçı)

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Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle (Hazırlık maçı)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında PEC Zwolle ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Enner Valencia kaydetti. Zwolle'un golleri ise 68. dakikada Mustafa ve 81. dakikada Landu'dan geldi.

Fenerbahçe, Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti ve Zwolle beraberliğiyle birlikte hazırlık maçlarında 4'te 3 yaptı.

Pereira'nın öğrencileri, 31 Temmuz'da Greuther Fürt ve 4 Ağustos'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle (Hazırlık maçı)

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