Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe 2-2 Fatih Karagümrük

GOLLER: 5' Alassane Ndao, 7' Ozan Tufan (P), 47' Mert Hakan Yandaş, 77' Ndao

İlk yarı sonucu: 1-1

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun Tekin; Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar; Gökhan Gönül(kaptan); Caner Erkin; Mert Hakan, Ozan Tufan, Luiz Gustavo; Garry Rodrigues, Mame Thiam

Fenerbahçe yedekleri: Altay, Murat, Cenk, Oğuz Kağan, Jailson, Deniz, Zajc, Ferdi, Frey, Ömer Faruk

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Dakika 5 - Karagümrük, Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 7 - Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, karşılaştığı ilk atakta golü kalesinde görürken; santra sonrası rakip yarı alana iyi yayıldı ve Thiam'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ozan Tufan skora denge getirdi...

Dakika 22 - Fatih Karagümrük'te Darri savunma arkasına sarktı, Harun Tekin karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi. Topu kornere çeldi...

Dakika 29 - Gökhan Gönül sağdan ortaladı, savunmanın uzaklaştırdığı top Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Ozan bekletmeden vurdu, top az farkla auta çıktı...

Dakika 34 - Mame Thiam savunma arkasına sarktı. Topu ayağında oyalayınca stoperlere yakalandı, geriye dönmeye çalışırken pozisyonunu kaybetti...

Dakika 40 - Mert Hakan Yandaş, soldan kaçan Caner Erkin'i gördü. Caner'in ortası hem Mame Thiam'a hem de Garry Rodrigues'e ulaşmadı...

Fenerbahçe ikinci yarıya 4-4-2 düzeni ile çıktı: Altay; Gökhan Gönül, Zanka, Serdar, Caner Erkin; Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş; Ferdi, Thiam, Garry Rodrigues.

Dakika 47 - Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Sağdan Ferdi Kadıoğlu sıfıra indi, ceza sahası yayındaki Mert Hakan'ı gördü ve Mert Hakan da düzgün bir vuruşla skoru 2-1 yaptı...

Dakika 62 - Fatih Karagümrük, Ramazan Civelek'le gole yaklaştı. Serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan, çok sert vurdu ancak Altay Bayındır gole izin vermedi...

Dakika 66 - Fenerbahçe'de oyuna giren isimler: Zajc, Jailson, Frey, Murat Sağlam ve Deniz Türüç. Çıkan isimler: Thiam, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan. Kaptanlık Gökhan Gönül'den Caner Erkin'e geçti...

Dakika 73 - Fatih Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışından yapılan vuruşta top direkten döndü...

Dakika 77 - Fenerbahçe korner kullandıktan sonra hızla hücuma çıkan Fatih Karagümrük, sarı lacivertli savunmayı eksik yakaladı ve Ndao maça denge getirdi.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe kadrosunda Nabil Dirar, Vedat Muriqi, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan bulunmuyor. Yeni transferler Sinan Gümüş ve Jose Sosa da maç kadrosunda yok.

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!