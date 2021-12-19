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Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golleri Mesut Özil ve Berisha'dan gelirken siyah-beyazlıların gollerini ise Josef de Souza kaydetti.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Mesut Özil'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada Josef'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Sarı-lacivertliler, 30. dakikada Berisha'nın ağları havalandırmasıyla birlikte devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Josef de Souza çıktı ve skoru belirleyen golü attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 28, Beşiktaş'ın 25 oldu. Sarı-lacivertliler 14, siyah-beyazlılar ise 17 puan Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

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 MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

3’üncü dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Ghezzal’ın şutunda top az farkla auta gitti.

9’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal ortasını yaptı. Arka direkte Larin’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

12’nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde top Larin’in eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

14’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mesut Özil, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin Destanoğlu’nu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

25’inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde Batshuayi’nin kontrol etmek istediği top Josef’in önünde kaldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol taraftan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleci Berke’nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

30’uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Vida’nın hatalı geri pasında araya giren Rossi’nin vuruşunda top kaleci Ersin’den sekip penaltı noktası üstündeki Berisha’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

45’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Batshuayi’nin şutunda kaleci Berke topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Pjanic’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Vida kafayı vurdu. Top auta gitti.

59’uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha eşitliği yakaladı. Ghezzal’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz’ın ortasında, ceza sahasına hareketlenen Josef kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.

86’ncı dakikada ceza sahası dışında oluşan karambol sonrasında top Serdar Dursun’un önünde kaldı. Bu oyuncunun yayın hemen üstünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’in kucağında kaldı.

88’inci dakikada Szalai’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun’un vuruşunda kaleci Ersin köşede topun sahibi oldu.

89’uncu dakikada Ghezzal’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pjanic’in şutunda top az farkla auta gitti.

90+5’inci dakikada Rosier’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi’nin şutunda top yan direkten auta gitti.

İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Miha Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

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Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Can Bozdoğan, Pjanic, Cyle Larin, Batshuayi

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