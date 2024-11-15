Fenerbahçe 2-1 Zenit (Hazırlık maçı)

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Fenerbahçe ve Rus ekibi Zenit, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, 20. dakikada Cenk Tosun ile öne geçerken yanıt 35. dakikada Erokhin'den yanıt geldi.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise sahneye Levent Mercan çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Tadic, hazırlık maçını da boş geçmedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, gol yollarındaki etkili performansını hazırlık maçına da taşıdı.

Bu sezon ligde gol ve asist performansıyla dikkati çeken Tadic, Zenit karşısında da hücumda etkili oldu.

Cenk Tosun'un 20. dakikada attığı golün pasını veren Tadic, 63. dakikada Levent Mercan'ın attığı 2. golün de asistini yaptı.

Dusan Tadic, bu sezon şu ana kadar ligde 6 gol 3 asist, Avrupa'da da 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

35. dakikada Zenit, beraberliği yakaladı. Akhmetov, ceza sahasının sağ çaprazından arka direğe doğru ortasını yaptı. Altıpasın içinde vuruşunu yapan Erokhin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

57. dakikada Santos'un sol taraftan kullandığı kornerde Sobolev, topu altıpasın içinde bulunan Luciano'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Sol taraftan içeriye doğru giren Levent Mercan, topu Tadic'e aktardı. Tadic'in pasıyla yeniden topla buluşan Levent Mercan, ceza yayı civarından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Rodrigo Becao, Filip Kostic, Bartuğ, Zeki, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Cenk.

Zenit: Adamov, Santos, Nino, Rodrigao, Chistyakov, Barrios, Erokhin, Glushenkov, Akhmetov, Pedro, Sobolev