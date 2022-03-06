Fenerbahçe 2 - 1 Trabzonspor (U19 Gelişim Ligi)

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 20 maçta 44 puana ulaştı. Trabzonspor ise 40 puanda kaldı.
Fenerbahçe, ligin 24. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak.
Trabzonspor 16. hafta erteleme maçında GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Müsabaka 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 12.00’de Bulancak İlçe Stadyumu’nda oynanacak.