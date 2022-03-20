Fenerbahçe 2-1 Konyaspor (Maçın özeti)

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk etti.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 35. dakikada Bytqi ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sarı-lacivertliler 66. dakikada Kim Min-Jae ile durumu 1-1 yaparken son sözü 88. dakikada Pelkas söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti. İkinci sıradaki Konyaspor ise 55 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16ncı dakikada Zajcın ara pasında savunma arkasına sarkan Osayi-Samuelin yerden vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



35inci dakikada Konyaspor mücadelede öne geçti. Sağ kanattan Skubicin kullandığı taç atışının ardından ceza sahası iç çaprazında topla buluşan Cikalleshinin pasıyla sağ çaprazda Çekici, topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altayın müdahalesi yetersiz kaldı. Dönen topa kale çizgisinde dokunan Bytyqi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



63üncü dakikada İrfan Canın sağdan ortasında Serdar Dursun topu göğsüyle Pelkas’ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda Musa Çağıran’a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



66ncı dakikada Fenerbahçe, mücadelede eşitliği yakaladı. İrfan Canın kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehicin müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Kimin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



81inci dakikada Pelkasın pasında topla buluşan Rossinin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



86ncı dakikada Pelkasın ceza sahası sağ çaprazında bulunan Serdar Azize pasında, milli oyuncu topu bekletmeden müsait durumdaki Osayi-Samuele aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehicde kaldı.



88inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Cresponun pasında topla buluşan Pelkasın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Bytqi, Endri, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi

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