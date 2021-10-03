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Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

#Fenerbahçe#Kasımpaşa
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Berisha ve Luiz Gustavo kaydetti.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflarFenerbahçe - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflar
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Berisha ile öne geçen sarı-lacivertliler, 45+5. dakikada Gustavo ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Kasımpaşa, 53. dakikada Travnik ile durumu 2-1'e getirirken kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada soldan Berisha'nın ayağının dışıyla ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkte dar açıdan vuruşunda, top auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Berisha'nın dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top yükselerek ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

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23. dakikada orta sahada rakibinden kazandığı topla ceza alanına yaklaşan Donk'un pasında, ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi.

41. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda Ertuğrul'un çeldiği top sol çaprazda Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top kaleye paralel dışarı çıktı.

45 5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi'nin ceza sahasına giren Gustavo'ya pasında Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 2-0.

48. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Hadergjonaj ile yaptığı verkaçla ceza sahasında topla buluşan Eysseric'in sağ çaprazda müsait durumda şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılarak önünü boşalttı ve topu içeriye çekti. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top filelerle buluştu: 2-1.

60. dakikada Berisha'nın soldan ortasında altıpas önünde topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Ertuğrul topu göğsüyle oyun alanına çeldi. Atağın devamında Gustavo rakibine faul yaptı ve atak sonlandı.

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Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

 

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa