Fenerbahçe 2-1 Hatayspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler 17. dakikada En Nesyri'nin golüyle öne geçerken yanıt 33. dakikada Boutobba'dan geldi.

Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha En-Nesyri çıktı ve takımını galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+5'te kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a yükseltti ve zirveyi 8 puan geriden takibini sürdürdü. Hatayspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Fred’in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri’nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp auta çıktı.

11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Dzeko pasını Kostic’e aktardı. Kostic’in ceza sahası içi sol çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

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17. dakikada Tadic, sağ tarafta Kamil Ahmet Çörekçi’den kaptığı topta pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko’ya aktardı. Dzeko’nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada sağ taraftan Fred’in ortasında kale önünde Kostic’in bekletmeden şutunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında bu kez sol taraftan gelen ortaya kale önünde yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

33. dakikada Diack’ın pasında sağ tarafta topla buluşan Boutobba, ceza sahası içi sağ çaprazına girerek şutunu çekti. Levent Mercan’a da çarpan top filelerle buluştu. 1-1

45+5. dakikada sol taraftan Kostic'in ortasında kaleci Erce'nin yumrukladığı top Yiğit Ali'ye çarpıp kale önündeki En-Nesyri'ye düştü. En-Nesyri yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

49. dakikada sol taraftan Kostic’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen En-Nesyri’nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Tadic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

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58. dakikada Dzeko’nun ara pasında topu alan En-Nesyri’nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı çeldi.

63. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Fred’in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı göğsüyle kornere çeldi.

90+2. dakikada sol taraftan En-Nesyri'nin ceza sahasına ortasında Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gelen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Edin Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

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Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.