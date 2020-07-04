Fenerbahçe 2-1 Göztepe

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25 ve 45+2. dakikalarda Ferdi kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 66. dakikada Soner'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 49 oldu. Göztepe ise 38 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Fenerbahçe'de 90+4. dakikada Serdar Aziz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

1' Fenerbahçe'de henüz ilk dakikada soldan ceza sahasına giren Muriqi'in pasında Deniz Türüç yerden etkili vurdu ancak kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.

3' Mücadelenin 3. dakikasında Berkan'ın pasını kontrol eden Wilczek sol ayağıyla çok sert vurdu fakat kaleci Altay gole izin vermedi.

8' Tolgay'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç pasını kale sahasına aktardı. Vedat Muriqi zor bir durumda vuruşunu yaparken Beto bir kez daha gole izin vermedi.

23' Göztepe'de sakatlık yaşayan Serdar Gürler yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.

25' Hasan Ali sol kenardan topu Ferdi'ye gönderdi, genç oyuncu tek vuruşla Beto'yu mağlup etti.

45+2' Sol çaprazda topla buluşan Ferdi, müthiş bir vuruşla Beto'yu ikinci kez avladı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

64. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen ve sağ tarafta topla buluşan Murat Paluli, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Altıpasta Wilczek topun gelişine kontrollü bir vuruş gerçekleştiremedi ve top savunmada Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırıldı.

66. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden geriye çıkardığı pasın gelişine ceza sahası dışından Soner Aydoğdu'nun sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

76. dakikada savunmadan Titi'nin uzun pasıyla savunma arkasına koşan Napoleoni, sıfıra indikten sonra topu geriye çıkardı. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin gelişine vuruşunda savunmada Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

87. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Mossoro'nun etkili ortasında altıpasta Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay çok iyi bir kurtarışla topu kornere çeldi.

90 5. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkan Emir'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Dk. 61 Zajc), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan (Dk. 72 Murat Sağlam), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 78 Jailson), Muric

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Borges (Dk. 46 Yalçın Kayan), Serdar Gürler (Dk. 23 Napoleoni), Mossoro (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu), Tripic (Dk. 80 Castro), Wilczek

Goller: Dk. 25 ve 45 2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 66 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Murat Paluli, Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90 3 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!