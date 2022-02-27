Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş Vodafone (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, maç özeti ve goller)

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilere derbide zaferi getiren golleri 10. dakikada Zenatha ve 40. dakikada penaltıdan Kennya kaydetti.

Beşiktaş'ın tek sayısı, 90. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.

Beşiktaş'ta kaleci Fatma Şahin, 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 30 puanda kaldı.