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Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş Vodafone (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, maç özeti ve goller)

#Fenerbahçe#Beşiktaş Vodafone#Kadın Futbolu
Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş Vodafone (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, maç özeti ve goller)

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe ve lider Beşiktaş Vodafone kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, rakibine ilk yenilgisini tattırdı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilere derbide zaferi getiren golleri 10. dakikada Zenatha ve 40. dakikada penaltıdan Kennya kaydetti.

Beşiktaş'ın tek sayısı, 90. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.

Beşiktaş'ta kaleci Fatma Şahin, 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 30 puanda kaldı.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş Vodafone#Kadın Futbolu

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