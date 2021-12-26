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Fenerbahçe 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri

#Fenerbahçe#Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri

Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrılarak ligde 3 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçından öne çıkan fotoğraflarFenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrılarak ligde 3 maç sonra kazandı.

Ligde 3 haftadır galibiyet özlemi yaşayan sarı lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek Pereira sonrası ilk galibiyetini aldı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, sol bek oyuncusu Filip Novak'ın 10. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi. 

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PELKAS SİFTAH YAPTI

Müsabakanın ilk devresi 1-0'la geçilirken 73. dakikada sahne alan Dimitris Pelkas, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atarken takımını 2-0 öne geçirdi. 

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken sahadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe puanını 32 yaparak 4. sıraya yükseldi ve lider Trabzonspor'la puan farkını 14'e indirdi.

MALATYASPOR'UN HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

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Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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SERDAR OFSAYTA TAKILDI

Mücadeleye 11'de başlayan milli golcü Serdar Dursun, 7 ve 53. dakikalarda iki kez kafayla topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada Semih Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük’ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

29. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel’in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

57. dakikada Mesutun orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Canın vuruşunda kale önünde araya giren Sadık, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2ye çıkardı. Valencianın pasında topla buluşan Pelkasın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Zeki Murat Göle, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekerken yerlerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun’u görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, karşılaşmaya şu 11’le çıktı: “Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.”

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.

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TISSERAND 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe’de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

“ALİ KOÇ İSTİFA” SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

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YENİ MALATYASPOR’DA TEK EKSİK

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11’le çıktı: “Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh”

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.

SADIK ÇİFTPINAR TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

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Fenerbahçe’nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.

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#Fenerbahçe#Yeni Malatyaspor

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