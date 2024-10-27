Fenerbahçe 2-0 Bodrum FK (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler, 15. dakikasında En Nesyri'nin kafa golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Edin Dzeko çıktı ve takımını rahatlatan golü attı. Asisti yapan isim ise Sofyan Amrabat oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Mourinho'nun öğrencileri sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve zirveyle farkı 5'e indirdi. Bodrum FK ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek’in ortaya çevirdiği topta Dzeko’nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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15. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan ortasında kaleci Sousa’nın yumrukladığı topa altıpas içinde En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

19. dakikada Saint-Maximin’in sol tarafta rakiplerini geçerek çizgiye indikten sonra yaptığı ortada ceza sahası içindeki İrfan Can Kahveci’nin vole vuruşunu kaleci çeldi. Pozisyonun devamında En-Nesyri’nin şutunda top auta çıktı.

38. dakikada Dzeko’nun pasında sağ tarafta topla buluşan Osayi-Samuel’in ceza sahasına girip Ali Aytemur’u çalımladıktan sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can’ın ara pasında topa yönelen Osayi-Samuel’in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

53. dakikada Osayi-Samuel’in sağ taraftan ortasında Kostic’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada kaleci Sousa’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kontrol eden Amrabat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

83. dakikada Cenk Şen’in sol taraftan ortasında yakın direk dibinde topla buluşan Taylan’ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada sol taraftan Tadic’in kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Becao’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas