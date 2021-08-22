Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.

İlk hafta Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci haftada Antalyaspor karşısında son nefeste güldü ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye zaferi, oyuna sonradan giren isimler getirdi. Miha Zajc 89. dakikada, Valencia ise 90+2'de kaydettiği gollerle sarı-lacivertlileri 3 puana taşıdı.

Aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Ghacha'nın sağdan ortasında Szalai'den seken topa Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Nuri Şahin'in sağdan ortasında kaleci Altay Bayındır, kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Amilton'un döndükten sonra yaptığı vuruşta Altay, altıpasın önünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla soldan aut çizgisine kadar inen Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topa, kale sahası önünde Osayi-Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.

57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90+2. dakikada skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu, topu boş ağlara yolladı: 2-0.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Valencia), Mbwana Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 87 Erkan Eyibil), Poli (Dk. 71 Milosevic), Ghacha (Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 87 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright

Goller: Dk. 89 Zajc, Dk. 90 2 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 62 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 90 3 Naldo, Dk. 90 6 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey üstlendi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk ayağında oynadığı HJK Helsinki maçının kadrosundan 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz yerine Kim Min-Jae, Novak yerine Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci yerine Ferdi Kadıoğlu, Zajc yerine Samatta ve Mesut Özil yerine ise Muhammed Gümüşkaya’ya ilk 11’de görev verdi. Fenerbahçe sahaya; Altay Bayındır, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Muhammed ve Samatta ilk 11’i ile çıktı.



MESUT ÖZİL YEDEK



Fenerbahçe’nin HJK Helsinki ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 62’nci dakikada yerini genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya’ya bırakan Mesut Özil, FTA Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Pereira, Mesut Özil’in yerine Muhammed Gümüşkaya’yı sahaya sürdü.



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA LİGDE İLK KEZ 11’DE



Fenerbahçe’nin HJK Helsinki’yi 1-0 yendiği maçın 65’inci dakikasında kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren 20 yaşındaki futbolcu Muhammed Gümüşkaya, ligde ilk kez sarı lacivertli formayla ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar maç öncesinde Muhammed Gümüşkaya’ya sevgi gösterilerinde bulundu.



KİM İLK KEZ SAHADA



Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak lisansını bir süre çıkartamadığı Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, lisansının çıkartılmasının ardından ilk kez kadroda yer aldı ve teknik direktör Vitor Pereira oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürdü.



FENERBAHÇE 533 GÜN SONRA LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTU



Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda 533 gün sonra bir lig maçında taraftarına karşı oynadı. Son olarak 2019-2020 sezonunda 7 Mart 2020 tarihinde oynanan Denizlispor karşılaşmasında taraftarıyla birlikte oynayan sarı lacivertli ekip, 533 gün sonra taraftarına kavuştu. Pandemi kapsamında Ülker Stadyumu’na yoğun önlemler altında alınan sarı lacivertli taraftarlar, oyunculara ve teknik ekibe sevgi gösterilerinde bulundu ve tezahüratlar yaptı.



ERSUN YANAL TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının ligin ilk haftasında Göztepe ile oynadığı maçtaki ilk 11’den tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Mukairu yerine Amilton’a ilk 11’de şans verdi. FTA Antalyaspor sahaya; Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright ilk 11’iyle çıktı.



BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÜLKER STADYUMU’NDA



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maç öncesinde Ülker Stadyumu’nda sahaya indi ve tribünleri selamladı.

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