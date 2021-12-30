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Fenerbahçe 2-0 Afjet Afyonspor (Maçın özeti ve golleri)

#Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Ztk
Fenerbahçe 2-0 Afjet Afyonspor (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçından en özel fotoğraflarFenerbahçe-Afjet Afyonspor maçından en özel fotoğraflar
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçından en özel fotoğraflar

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Afjet Afyonspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, uzatmaya giden karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupada tur atlayan taraf oldu.

Mücadelenin normal süresinden gol sesi çıkmadı ve uzatma devrelerine 0-0'lık skorla girildi.

Fenerbahçe, 94. dakikada Valencia'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken skoru belirleyen gol 99. dakikada Osayi-Samuel'den geldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR

23üncü dakikada Doğan Ateşin sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nazmi Candoğanın kafa vuruşunda Meyer meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

42nci dakikada sağdan Rossi’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı bekletmeden sol çaprazda bulunan Burak Kapacak’a aktardı. Burak’ın müsait durumda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan auta gitti.

61inci dakikada Mert Hakanın arka direğe ortasında topla buluşan Valencianın gelişine şık vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

70inci dakikada İrfan Canın pasında topla buluşan Valencianın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

71inci dakikada Valencianın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajcın vuruşunda meşin yuvarlağı Erdinç Pekgöz çizgiden çıkardı.

90+2nci dakikada Mert Hakanın pasında kale sahası gerisinde topla buluşan Zajcın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Anıl Atağ oyun alanına çeldi.

90+4üncü dakikada Valencianın pasında ceza yayı sağında topla buluşan İrfan Canın vuruşunda kale direğine çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.

93üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi.

94üncü dakikada topun başına geçen Valencianın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

99uncu dakikada Fenerbahçe mücadelede farkı 2’ye çıkardı. Novak’ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Fenerbahçe, Afjet Afyonsporu uzatma dakikalarında 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura yükseldi.

İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.

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Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay.

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#Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Ztk

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