Fenerbahçe 17 maçtır yenilmeyen Sivas’ı ağırlıyor
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Yiğido’yu da yenerek şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımayı hedefliyor.
Ligde geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 90+6’da attığı golle 2-1 yenerek lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, bu akşam Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 20 puan toplayan sarı lacivertli takım, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay, Nazım, Sadık, Sinan ve Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
Sarı lacivertlilerde 7 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand ve Serdar, bugün sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayseri’de oynayamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor’da ise Yatabare, Erdoğan, Appindangoye, Camara, Alaaddin ve Samassa sakat.
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