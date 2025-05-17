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Fenerbahçe 15 milyon euro'luk teklifi reddetti!

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#Fenerbahçe#Fransa#Transfer
Fenerbahçe 15 milyon euroluk teklifi reddetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 13:28

Gelecek sezonun kadro planlaması üzerine çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için gelen 15 milyon euro'luk teklifi reddetti.

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlamasına dair çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler iyi teklifler gelinmesi halinde birkaç oyuncu ile yolunu ayırabilir.

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MARSILYA, YUSUF'U İSTİYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun bir süredir fazla forma şansı vermediği isimlerden Yusuf Akçiçek’i, Fransa’dan Marsilya ısrarla istiyor.

Fenerbahçe 15 milyon euroluk teklifi reddetti

15 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Ligue 1’i ilk 3 içinde bitirmeyi garantileyen ve şu an ikinci sırada yer alan Marsilya, Yusuf için 15 milyon Euro’ya kadar çıktı.

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EN AZ 20 MİLYON EURO

Ancak Sarı-Lacivertliler’in, 19 yaşındaki savunmacı için en az 20 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

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UYGUN TEKLİFE SATILACAK

Kanarya’da sakatlığı düzelen Jayden Oosterwolde ise, yeni sezonda takıma katılacak. Büyük ihtimalle de sol ayaklı stoper olarak Mourinho, Hollandalı futbolcuya formayı verecek. Kanarya’da yönetim, genç defans oyuncusunu istenilen düzeyde bir teklif gelmesi halinde satacak.

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#Fenerbahçe#Fransa#Transfer

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