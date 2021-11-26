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Fenerbahçe 12 yıl sonra bir ilki yaşadı

#Fenerbahçe#Pereira#Olympiakos
Fenerbahçe 12 yıl sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, Yunanistan’da uzun süre sonra bir ilki yaşadı... Sarı lacivertliler, Süper Lig’de 14 Mart 2020’deki Konya maçından sonra ilk kez rakip kaleye isabetli şut çekemedi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 90. dakikada yediği golle kaybederken, hücum hattında adeta yokları oynadı. Sarı lacivertliler sezonun en kötü performanslarından birini sergilerken, rakip kaleye toplamda 6 şut çekti.

Kanarya, bunların hiçbirinde isabet sağlayamadı. F.Bahçe son olarak 14 Mart 2020’de deplasmanda 1-0 yenildiği Konyaspor maçında kaleyi tutturamamıştı. Rakip Olympiakos ise 3’ü isabetli olmak üzere Fenerbahçe kalesini 17 kez yoklarken, 1 gol attı.

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F.BAHÇE 12 YIL SONRA BiR iLKi YAŞADI

Yunanistan’daki maçta 90. dakikada yıkılan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra ilk defa bir takıma Avrupa gruplarında hem içeride hem dışarıda kaybetti.

Sarı lacivertliler son olarak 2008-2009’da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz ekibi Porto’ya iki maçta da boyun eğmişti.

Olympiakos’a 3-0 ve 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 12 yıl önce Porto’ya 2-1 ve 3-1’lik skorlarla yenilmişti.

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#Fenerbahçe#Pereira#Olympiakos

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