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Fenerbahçe 10 numaralı yeni Arda’sını buldu!

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#Fenerbahçe#Arda Akkaş#Arda Antalyaspor
Fenerbahçe 10 numaralı yeni Arda’sını buldu
Osman Yenilmez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 14:16

Fenerbahçe, Antalyaspor altyapısında 10 numaralı formayı giyen Arda Akkaş’ı renklerine bağladı. U-16 ve U-17 milli takımlarında da forma giyen Akkaş, Fenerbahçe U-19 takımında 30 numaralı formayı terletecek.

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Ekim ayı içerisinde resmi sözleşmeye imza atan 17 yaşındaki Arda, çıktığı ilk U-19 karşılaşmasında da asist yapma başarısı gösterdi.

Antalyaspor altyapısında 10 numara oynarken Fenerbahçe’nin lisansını aldığı Arda, Fenerbahçe U-19 takımında 30 numaralı forma ile sahaya çıkacak.

Fenerbahçe 10 numaralı yeni Arda’sını buldu

U-16 VE U-17 MİLLİ TAKIMLARINDA DA FORMA GİYİYOR

U-16 ve U-17 millî takımlarında da forma giyen Arda Akkaş, orta saha mevkinde oynuyor, sağ ayaklı ama sol ayağını da kullanabiliyor.

Oyun tarzı idolü olan Messi’ye benzerlik gösterse de kreatif oyun kurma yeteneği ile dikkat çekiyor.

Çıktığı ilk maçta asist yapma başarısı da gösteren Mustafa Arda Akkaş, “Asırlık çınar Fenerbahçe’ye transfer olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Çocukluğumdan beri hayalim olan çubuklu formayı giymek ve büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini de kullandı.

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#Fenerbahçe#Arda Akkaş#Arda Antalyaspor

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