Fenerbahçe 1-3 Rangers (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers'ı ağırladı.
Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Rangers 3-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip, 6. dakikada Dessers ile öne geçerken yanıt 30. dakikada Djiku'dan geldi.
İlk yarıda son sözü 42. dakikada Cerny söyledi ve Rangers, devreye 2-1 üstün girdi.
2 GOL İPTAL EDİLDİ
İskoç ekibinin 51 ve 57. dakikalarda bulduğu goller, VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 81. dakikada Cerny'den geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması, 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Sebastian Szymanski’nin ceza yayında kaptırdığı top sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cyriel Dessers’ın, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
18. dakikada Sofyan Amrabat’ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
19. dakikada Filip Kostic’in sol taraftan ceza sahası içine girip pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Youssef En-Nesyri’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
23. dakikada Filip Kostic’in ceza sahası içi sol tarafından ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Youssef En-Nesyri, göğsüyle pasını Edin Dzeko’ya aktardı. Dzeko’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Jack Butland meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Sebastian Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmadan seken topa arka direkte bulunan Alexander Djiku’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
42. dakikada orta sahadan topla hızla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Cyriel Dessers ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin