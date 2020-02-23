Fenerbahçe 1-3 Galatasaray | Maçın golleri ve özeti

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

52. dakikada Tolgay Arslan'ın etkili ortasına altıpasın sağında yükselen Isla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan Belhanda'nın yerden vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağa son anda yetişti.

66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun alanına girmesi sebebiyle hakem tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunmada Jailson'un uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine volesinde top üstten auta gitti.

77. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya Jailson'un yatarak müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Galatasaray öne geçti. Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi.

90 5. dakikada sağdan Dirar'ın ortasında arka direkte Kruse'nin kafayla indirdiği top, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

90 7. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, önce rakibinden daha sonra kaleci Altay'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye ağlara gönderdi: 1-3.