Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Sivasspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor'un gollerini 8. dakikada Kone ve 27. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 44. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 50 puanda kaldı ve 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sivasspor ise puanını 57'ye yükselterek üçüncülük için avantajını sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Ozan Tufan'ın ceza sahasında Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından Sivasspor penaltı atışı kazandı

8' Konuk ekipte penaltı atışını Arouna Kone gole çevirdi

27' Falette'in uzun pasına hareketlenen Deniz Türüç, kaleci Samassa'dan topu kurtarıp dar açıdan ağlarla buluşturdu.

44' Samassa'nın kale vuruşunu savunma arkasına kafayla indiren Yatabare'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre'nin plase vuruşu Altay'ın yanından ağlarla buluştu

51' Sivasspor'da Emre'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına Appindangoye kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'da kaldı.

63' Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

79' Fenerbahçe'de Muriqi topu ağlara gönderdi ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Kone, Yatabare

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi istatistikler

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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