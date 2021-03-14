Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve lig tarihinde ilk kez aynı sezonda 6. iç saha yenilgisini yaşadı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 35. dakikasında Novak ile öne geçen Fenerbahçe'de 4 dakikada sonra Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle skora denge geldi.
Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise sahneye Ayite çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez aynı sezonda 6. iç saha yenilgisini yaşadı.
Kadıköy'de 4 maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe, 58 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'deki 11 maçlık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği'nin puanı ise 24 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.
35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu:
1-0
39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1
İlk yarı, 1-1 tamamlandı.
49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.
61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ, son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.
63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2
84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda, Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
90 3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.